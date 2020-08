Ein besonderer Coup ist dem VfR Grünstadt gelungen: Gestern unterschrieb Jan-Philipp Schünke einen Vertrag beim Landesligisten. Der 19-jährige Stürmer wechselt vom Oberligisten SV Wormatia Worms, hatte dort in der vergangenen Saison 13 Einsätze und erzielte dabei zwei Treffer. Schünke spielte zuvor in der Jugend des Ludwigshafener Sportclubs, gehörte in der Saison 2018/19 als Stammakteur zum A-Junioren-Regionalligateam. Ihm gelangen für den LSC insgesamt in einer Spielzeit 32 Tore. „Ich wollte ihn schon seit längerer Zeit“, so VfR-Coach Christian Ruth. Es sei ein erstklassiger Neuzugang, eine enorme Verstärkung für den VfR-Angriff und dass der Student schon in jungen Jahren Stammakteur eines Oberligateams sei, sage alles über dessen Stärke aus. Rutz: „Er passt zu uns, Jan-Philipp hat einen regionalen Bezug, ist 1,90 Meter groß, kopfballstark und beidfüßig.“ Dadurch könne er, so Rutz, mit Dominik Schwarz wieder für den Defensivbereich planen. Schünke hatte im dritten Testspiel gegen den Bezirksligisten TuS Hackenheim gleich drei von sieben Treffern erzielt. Heute Abend wird er auch im vierten Testspiel gegen den Oberligisten von der TSG Pfeddersheim (Anpfiff 19.15 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) zu sehen sein.lau