Rechtzeitig zum Saisonauftaktspiel gegen RWO Alzey (Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) scheint sich das Lazarett beim Fußball-Landesligisten VfR Grünstadt zu lichten. Wie Trainer Christian Rutz informierte, werden wieder die bislang Verletzten Florian Frank und Marcel Czekalla am Training teilnehmen. Allerdings: Beim Abwehrkoordinator Andreas Tillschneider sehe es nicht so gut aus. Der 31-jährige Routinier werde vermutlich wegen seiner Achillessehnenverletzung noch mindestens vier oder fünf Wochen pausieren müssen, so Rutz. Alle übrigen Akteure seien dagegen fit und könnten auch bei den Testspielen gegen FSG Riedrode (Gruppenliga Hessen) am heutigen Samstag, 7. August (17.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) und FV Fortuna Heddesheim (Verbandsliga Baden-Württemberg) am Freitag, 13. August (19 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) eingesetzt werden. Wie der Chefcoach weiter informierte, wolle er für die kommende Saison noch den 31-jährigen Tobias Fath, ein VfR-Eigengewächs und Vollblutstürmer, in den Landesligakader berufen.