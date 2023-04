Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) hat sich im städtischen Bau- und Umweltausschuss einen Fauxpas geleistet, indem er eben diesen über ein Bauvorhaben des Erdbeerlands informiert hat. Das hätte er nicht gedurft. Wie es danach weiter ging.

Für Gesprächsstoff hat neulich die April-Sitzung des städtischen Bau- und Umweltausschusses gesorgt. Der Grund: Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) stellte dort ein Projekt zur Bewässerung von Erdbeerfeldern vor. Das hätte er eigentlich nicht gedurft, handelt es sich dabei doch um ein Vorhaben des Erdbeerlands Funck, das ja mittlerweile von seiner Tochter geführt wird. Es bestehen also verwandschaftliche Beziehungen. In solchen Fällen sieht die Gemeindeordnung eigentlich vor, dass ein betroffenes Ratsmitglied beziehungsweise in diesem Fall der Stadtbürgermeister wegen bestehender Eigeninteressen den Vorsitz der Sitzung einem Beigeordneten überlässt und während der Beratung den Sitzungstisch verlässt.

Das ist in diesem Fall nicht passiert. Ratsmkitglied Karsten Schilling (parteilos) zog in der Sitzung mit einem Geschäftsordnungsantrag die Reißleine und wies auf die rechtlichen Umstände hin. Funck entgegnete, zu diesem Punkt der Tagesordnung werde kein Beschluss gefasst, es handele sich um „eine reine Information“. Zudem müssten noch einige Unterlagen besorgt werden. Entschieden werde über das Vorhaben ohnehin im Stadtrat.

Das Ganze wurde in der Zwischenzeit der bei der Kreisverwaltung angesiedelten Kommunalaufsicht zugetragen. Die ist nach eigener Aussage aber nicht weiter tätig geworden. „Die Angelegenheit wurde durch Herrn Bürgermeister Frey in eigener Zuständigkeit erledigt“, heißt es in einer Mail an die Redaktion, und weiter: „Grundsätzlich gilt, wenn ein befangenes Ratsmitglied (wozu auch der Bürgermeister zählt) mitstimmt oder zur Sache sich einlässt, dass ein so gefasster Beschluss rechtswidrig zustande gekommen und aufzuheben ist. Das erste Beanstandungsrecht steht hier dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde zu.“

Was Frey und Funck sagen

Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD) bestätigt, dass er mit Stadtbürgermeister Funck nach der Sitzung den Kontakt gesucht habe. „Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass das so nicht geht“, so Frey, der von der Angelegenheit über die Sitzungsniederschrift erfuhr. Letztlich gehe es in solchen Fällen um Rechtssicherheit, ein Beschluss, der rechtswidrig gefasst wird, könnte einkassiert werden und sei natürlich anfällig, sollte es mal zu einer Klage gegen ein Bauvorhaben kommen. Für ihn sei die Sache aber nun erledigt, Auswirkungen auf das Bauprojekt des Erdbeerlands befürchtet Frey nicht. Solange Funck im Stadtrat nicht Teil der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist.

Das hat dieser aber natürlich auch nicht vor. „Ich werde im Stadtrat nicht Teil der Beratung und Beschlussfassung sein, mich vom Tisch zurückziehen“, sagt Funck im RHEINPFALZ-Gespräch. Ihm sei klar, dass ihm da ein Fehler unterlaufen sei. „Wer arbeitet, macht auch Fehler. Ich wollte den Ausschuss einfach informieren, weil ich nicht wollte, dass man mir vorwirft, warum ein Thema erst im Rat auf den Tisch kommt und ich im Ausschuss nichts gesagt habe“, erklärt er. An einen möglichen Interessenskonflikt habe er in dem Fall nicht gedacht, da ja kein Beschluss gefasst werden sollte. „Aber man lernt. Ich mache das ja ehrenamtlich, und mir war das Problem in dem Moment einfach nicht bewusst.“

Das Erdbeerland will auf einem Feld südwestlich der Gaststätte Seltenbach ein 270 Kubikmeter fassendes Wassersilo und einen Technik-Schuppen bauen. Das soll die Wasserversorgung der Felder sichern. In dem Zusammenhang sind auch zwei Rückhaltebecken für Regenwasser angedacht, das dann ebenso zur Bewässerung eingesetzt werden soll. Insgesamt, so Funck amals im Ausschuss, sollen mit der geplanten Anlage 80 Prozent der benötigten Menge an Feuchtigkeit aus Regen- und Oberflächenwasser gewonnen werden. Das schone das Grundwasser.