Anfangs war die Skepsis groß: damals, als aus der belebten Hauptstraße eine autofreie Einkaufsmeile gemacht wurde. Inzwischen hat sich die Grünstadter Fußgängerzone bewährt und jetzt steht ihr 50. Geburtstag kurz bevor. Das Ereignis soll gebührend gefeiert werden: am 6. April, der in diesem Jahr ebenso auf einen Samstag fällt wie der Einweihungstermin der Fuzo vor einem halben Jahrhundert. Begleitend stellt sich die Stadtverwaltung eine Bilderausstellung im Alten Rathaus vor. Dafür werden Fotos und Videos in digitaler Form benötigt. Wer hat Aufnahmen von den bisherigen Geburtstagsfesten der Fußgängerzone oder auch von dem Zustand der Straße vor dem großen Umbau, der am 6. April 1974 beendet war? Die Verwaltung ruft die Bürger dazu auf, ihr Material per E-Mail zuzusenden an stadt@gruenstadt.de.