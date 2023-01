Leichte Verletzungen trug eine 55 Jahre alte Fußgängerin davon, die am Donnerstag gegen 14.50 Uhr von einem Autofahrer angefahren wurde. Die Frau ging laut Polizei die Langgasse in Richtung Ostergasse entlang, als ein Autofahrer vom Holzweg nach rechts in die Langgasse einbog. Der 54-Jährige übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit seinem Auto. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.