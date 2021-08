Die Fußgängerbrücke über den Eisbach in Asselheim wird zwischen dem 9. August und dem 30. September in Höhe der früheren Reinhardsmühle in der Kappelstraße erneuert. Fußgänger können den Eisbach an jener Stelle deswegen vorerst nicht überqueren. „Der Zustand der alten Brücke lässt eine Reparatur nicht mehr zu, so dass eine neue wartungsarme Stahlbrücke geplant und beauftragt wurde“, berichtet Joachim Meyer, Büroleiter bei der Stadtverwaltung. Die Erneuerung der Brücke koste rund 13.000 Euro. Sie sei mit dem Ortsbeirat in Asselheim abgestimmt worden.