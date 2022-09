Eine Kopfverletzung hat sich ein Fußgänger zugezogen, als er am Sonntag mit einem Motorradfahrer zusammenstieß. Nach Angaben der Polizei war der 73-jährige Passant gegen 16 Uhr in der Weinstraße Nord in Kirchheim unterwegs und überquerte diese gerade im Bereich des Ortseingangs, als er einen aus Richtung Ortsmitte herannahenden 29-jährigen Motorradfahrer übersah. Der bremste zwar noch, touchierte den Fußgänger aber noch, der sich dabei laut Polizei augenscheinlich leicht am Kopf verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt, lediglich an seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden, so die Polizei. Diese bittet nun mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere der Fahrer eines roten Motorradrades, der zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Weinstraße Nord befuhr, sich mit der Polizei Grünstadt (Telefon 06359 93120) in Verbindung zu setzen.