Über eine Spende in Höhe von 2000 Euro konnte sich der TuS Sausenheim freuen. Das Geld kam vergangenes Jahr im Rahmen des Sausenheimer Advents durch den Verkauf von Getränken und Essen zusammen. Ende Dezember besuchten mehr als 300 Menschen die Veranstaltung in der Zehntscheune und im Pfarrhof der protestantischen Kirchengemeinde. Insgesamt brachte das Adventsfest 2740 Euro ein – der Restbetrag ging an die Grundschule Sausenheim. Den Anteil für den Verein übergab Ortsvorsteher Sascha Schwalb (SPD) im Februar persönlich. Bestimmt ist die Summe für die Showtanzgruppe des Vereins sowie die Fußballjugend. Mit dem Geld für die Grundschule soll eine Sitzgruppe für den Schulgarten angeschafft werden.