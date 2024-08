„ Mainz 05 hilft“, der karitative Verein des FSV Mainz 05, unterstützt im kommenden halben Jahr neun Tafeln in der Region. Insgesamt gehen 27.000 Euro zu gleichen Teilen an die Lebensmittelausgabestellen in Alzey, Bad Kreuznach, Bingen, Kirn, Mayen, Mainz, Oppenheim, Wiesbaden – und Grünstadt. „Über diese Spende von 3000 Euro freuen wir uns sehr“, sagt Beatrice Harten, die Vorsitzende des Fördervereins der Grünstadter Tafel. Die Arbeit der Tafel werde in letzter Zeit erschwert durch den deutlichen Rückgang an Ware, die von den Supermärkten abgegeben wird, bei gleichzeitigem Anstieg der Bedürftigkeit in der Bevölkerung. Insofern sei es umso wichtiger, dass der Förderverein Geld erhält, mit dem er Konsumgüter des täglichen Bedarfs, vor allem Nahrungsmittel, besorgen kann. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir für mehr als 10.000 Euro für die Tafel eingekauft“, berichtet Harten. Die Grünstadter Einrichtung in der Schillerstraße hat aktuell ungefähr 750 Kunden aus der Stadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland, darunter sind inzwischen etwa 150 Ukrainer.