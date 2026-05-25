Dass in der Fußball-Landesliga das Torverhältnis nicht zählt, ist ungerecht.

Der VfR Grünstadt hat 30 Spieltage lang um jeden Treffer gekämpft, Siege eingefahren, Rückstände aufgeholt und sich dank des besseren Torverhältnisses an die Tabellenspitze gesetzt. Das soll plötzlich nichts mehr wert sein. Dass in der Landesliga bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis entscheidet, sondern ein Entscheidungsspiel, ist aus der Zeit gefallen und ungerecht. Ist das der „Lohn“ für offensive Mannschaften? Wozu wird jede Tabelle mit Torverhältnis geführt, wenn dieser Wert am Ende einfach ignoriert wird? Grünstadt hat über Monate hinweg die bessere Tordifferenz als der SV Büchelberg.

Natürlich hat ein Entscheidungsspiel seinen Reiz. Es erzeugt Spannung, Zuschauerinteresse. Doch Meisterschaften sollten nicht nach Unterhaltungswert vergeben werden. Verletzungen, Sperren oder die Tagesform können nun entscheiden. Gerecht ist es nicht unbedingt. Warum der Verband einen Sonderweg geht, erschließt sich kaum. Warum zählt eine Leistung über 30 Spieltage weniger als ein einziges zusätzliches Spiel? Manchmal produziert der Fußball seine größten Dramen selbst. Dieses gehört dazu.