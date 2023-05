Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fast neun Monaten Pause stand der TuS Altleiningen am vergangenen Wochenende endlich wieder über 90 Minuten auf dem Fußballplatz – und das sogar gleich zweimal. Im Testspiel gegen SV Rodenbach aus der Landesliga West unterlag die Wolter-Elf am Samstag knapp mit 3:2 (2:1), gegen die FCK-Portugiesen gab es am Sonntag ein 2:2-Unentschieden.

„Es war für uns alle super, nach so langer Zeit wieder ein Fußballspiel zu haben und vor allem vor Zuschauern zu spielen. Wir haben trotzdem noch sehr viel Arbeit vor uns“, erklärt