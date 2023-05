Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nur wenige Tage noch, dann wird in Katar zum Anstoß bei der Fußball-WM in Katar gepfiffen. Derzeit steht das Sport-Event des Jahres wegen unzähliger Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik. Grund genug in und rund um Grünstadt auf die WM zu verzichten?

„Natürlich werden wir einschalten“, sagen die beiden fußballbegeisterten Brüder Samuel (31) und David Lagrene (18) aus Grünstadt, die sonst auch Champions League