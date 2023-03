Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer 0:3-Pleite beim VfB Bodenheim mussten die Gäste vom VfR Grünstadt die Heimreise in die Pfalz antreten. Am Erfolg der Rheinhessen am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga Ost gab es nicht viel zu rütteln.

Das Bodenheimer Team um Kapitän Calvin Faßnacht, der mit seinen zwei Toren gegen Grünstadt und nun acht Treffern insgesamt die Torjägerliste der Nordgruppe anführt, war