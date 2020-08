Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim am Sand hat am Mittwochabend die Überraschung in der ersten Runde des Verbandspokals verpasst. Das Team von Trainer Sebastian Dumont verlor zu Hause gegen den Landesligisten TuS Altleiningen mit 1:3 (0:2).

Sorg sorgt mit Doppelpack für Vorentscheidung

Der Matchwinner aus Sicht des Favoriten war Marco Sorg, der mit seinem Doppelschlag im ersten Durchgang die Altleininger auf die Siegesstraße brachte. Innerhalb von 180 Sekunden sorgte der TuS-Stürmer mit zwei Treffern (31., 33.) für eine 2:0-Führung. Zunächst traf der Angreifer mit einem Flachschuss, dann erzielte er per Kopf nach einer Ecke den zweiten Treffer. Weisenheim verkaufte sich gut, doch in der Offensive war der Favorit einfach effektiver. Nach dem Seitenwechsel legte der Altleininger Luca Pompeo das 3:0 (55.) nach. Der SV Weisenheim gab aber nicht auf. Mark Heisel ließ mit dem 1:3 (59.) sein Team noch einmal hoffen. Doch der Landesligist spielte die Partie in der Folgezeit clever herunter und sicherte sich einen souveränen Sieg.