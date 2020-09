Zu seinem vierten Meisterschaftsspiel spielt Fußball-Landesligist VfR Grünstadt am Freitag, 19.30 Uhr, bei der SG RWO Alzey. Diese Vergleiche zwischen Rheinhessen und der Pfalz waren, ganz gleich ob in der Verbandsliga Südwest oder der Landesliga Ost, immer wieder Garanten für erstklassige und spannende Begegnungen.

Statistisch liegen beide Mannschaften seit 2015 gleich auf. In den letzten sieben Begegnungen der Kontrahenten gab es fünf Unentschieden und für jedes Team jeweils einen Sieg und eine Niederlage. So ist auch am Freitagabend unter Flutlicht eine Partie zu erwarten, die hüben wie drüben nicht nur von spielerischer Klasse, sondern auch von Kampf und Einsatzwillen geprägt sein dürfte. Beide Coachs sprechen über den Gegner von einem Spitzenteam, das mit der unteren Tabellenhälfte der Nordstaffel nichts zu tun haben dürfte. „Blickt man nun auf die Tabelle, deutet sich das deutlich an, welche fünf Teams sich um die Playoff-Plätze streiten und da gehört Alzey dazu“, ließ VfR-Coach Christian Rutz erkennen. Die Rheinhessen seien im eigenen Stadion sehr stark und alles andere als einfach zu bezwingen.

Tillschneider und Stiller fehlen beim VfR

Rutz sagt: „Wir müssen unser Leistungsvermögen einfach abrufen, dann sind wir auch in der Lage, in Alzey zu punkten.“ Er sprach die ersten zehn Minuten beim letztlich doch klaren 4:1-Sieg gegen die SpVgg Ingelheim an, als sein Mittelfeldmotor Christopher Lampert zu defensiv agierte, was den Gästen aus der Rotweinstadt entgegenkam. „Als Christopher sich mehr in die Offensive einschaltete, wurde unser Spiel viel besser und effektiver, vor allen Dingen als wir dann rotierten“, so Rutz, der nach wie vor auf Andreas Tillschneider (der Verteidiger befindet sich nach seinem Muskelfaserriss im Aufbautraining) und Philipp Stiller (Knöchelverletzung) verzichten muss. Der Coach legt dabei großen Wert, dass die Bälle nicht einfach blindlings nach vorne geschlagen werden, sondern ein kontrollierter Spielaufbau erfolge. Das beginne bereits bei Torwart Marco Knell und führe zu Positionswechseln, die dem Gegner oft nicht so passen. Rutz: „Gerade im Zentrum ist es für die Offensive wichtig, dass sich Lampert und Alexander Dorn oder Lampert und Nico Müller abwechseln oder aber auch Müller von der rechten auf die linke Seite wechselt.“ Das habe übrigens auch der Ingelheimer Trainer David Klose neidlos nach der Niederlage bestätigt: „Mit seinem Wechselspiel hat uns der VfR schon beeindruckt, die Pfälzer haben ein Team, das weiß, wie man Fußball spielt.“ Seine Elf sei eigentlich noch glimpflich davongekommen.

Alzeys Trainer hat Respekt

Auch Alzeys Spielercoach Lars Weingärtner weiß von der Stärke und dem Leistungsvermögen des Gegners. Der defensive Mittelfeldakteur, ehemaliger Oberligaspieler bei Alemannia Waldalgesheim und Hassia Bingen, fällt für diese Begegnung aus: Der 33-jährige sah bei der Heimniederlage gegen die TSG Bretzenheim nach einer „Notbremse“ die Rote Karte und wurde für zwei Spiele vom Verband gesperrt. „Außerdem fehlen noch einige meiner Stammspieler verletzt“, verriet der Alzeyer Spielercoach, der die Favoritenrolle deutlich bei den Pfälzern sieht. „Die haben sich außerordentlich verstärkt, besitzen in Nico Müller einen hervorragenden Regisseur und in Jan Philipp Schünke oder Alexander Dorn brandgefährliche Offensivakteure“, so Weingärtner. Er werde trotzdem seine Jungs auf den Gegner einstellen, wisse auch, wie dieser zu bezwingen sei. „Ich habe immerhin noch einen großen Kader und wir wollen und werden unsere Möglichkeiten suchen, um dieses Heimspiel zu gewinnen“, sagte Weingärtner. „Es waren schon immer packende Begegnungen und ich bin sicher, dass es auch am Freitag wieder einen spannenden Vergleich zwischen zwei starken Landesligisten geben wird“, vermutet ebenso RWO-Manager Hans-Karl Schäfer.