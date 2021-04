In einer vor allem in der zweiten Halbzeit spannenden und dramatischen Begegnung der Fußball-Landesliga Ost, Staffel Nord, unterlag am vergangenen Freitag vor 160 Zuschauern im Alzeyer Wartbergstadion der VfR Grünstadt unglücklich der SG RWO Alzey mit 1:2 (1:0).

Der fünfte Spieltag bescherte damit den Pfälzern nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern ebenso verletzte Stammakteure, die nicht zuletzt durch harte Zweikämpfe vorzeitig ausschieden. VfR-Coach Christian Rutz sagte: „Was meine Jungs in der ersten Halbzeit boten, war das Beste, was ich als Trainer jemals beim VfR Grünstadt gesehen habe.“ Doch mit Tobias Hess (Wadenverletzung), Marcel Czekalla (Muskelverletzung) und Fabian Sombetzki (Verdacht auf Muskelfaserriss) musste er drei wichtige Defensivakteure ersetzen. Hinzu kam die Hiobsbotschaft, dass der wieder einmal überragende und überall zu findende Mittelfeldregisseur Nico Müller ein dickes Knie mit nach Hause in die Pfalz nahm. Ob der sympathische Akteur am kommenden Sonntag gegen die U 21 von VfR Wormatia Worms auflaufen kann, ist noch ungewiss. Was die Mannschaft unter Trainer Rutz an diesem Freitagabend in den ersten 45 Minuten präsentierte, war Fußball vom Feinsten, wie aus dem Lehrbuch, und zwar mit einer dermaßen starken Leistung, dass selbst der rot-gesperrte Alzeyer Spielercoach Lars Weingärtner ins Schwärmen geriet: „In der ersten Hälfte erspielten wir uns gegen einen in allen Belangen überlegenen, bärenstarken Gast, der uns vor große Probleme stellte, nicht eine klare Torchance, wir können uns bei unserem Keeper Tobias Schneider bedanken, der in dieser Phase unser Team vor einigenTreffern bewahrte.“ Erst in der zweiten Hälfte, als er auf das Spielsystem 4-3-3 umstellte, hätte seine Mannschaft Moral und Mentalität bewiesen und den Gegner in der Schlussphase förmlich niedergekämpft. Weingärtner sagte: „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der VfR^ zu den Aufstiegskandidaten zählt.“

Alzeyer Torwart ist ganz stark

Das mögliche Festival der Tore für die Pfälzer verhinderte aber tatsächlich der Alzeyer Keeper, der bereits nach sechs Minuten Glück hatte, als ein Schuss aus kurzer Distanz von Dominick Schwarz nach einem Eckball von Christopher Lampert, der 25-jährige Mittelfeldakteur legte wieder ein wahnsinniges Laufpensum zurück, knapp das Gehäuse verfehlte.

VfR beeindruckt

Zwei Minuten später gab es eine Kombination, die auch den objektiven und fairen Alzeyer Anhang sichtlich beeindruckte: Über Alexander Dorn, Mo Mghames und Müller lief eine Ballstafette „erster Sahne“ und erst „Teufelskerl“ Schneider konnte diese Glanzaktion unterbinden. Dann Ein Schünke-Geschoss wurde von der oft überforderten Alzeyer Abwehr abgeblockt, Doll kam an das Leder, ging links auf und davon, war nicht aufzuhalten. Wenn da nicht Keeper Schneider Kopf und Kragen riskiert und die Hundertprozentige mit Reflex verhindert hätte (18.). Drei Minuten später setzte Mghames gekonnt Jan-Philipp Schünke ein, dessen Drehschuss zischte über das Gehäuse. Dann endlich fiel die verdiente Grünstadter Führung. Nach einem Einwurf von Sobetzki auf der linken Seite kommt Müller an den Ball und passt diesen präzise sofort auf Lampert. Der fackelte nicht lange: über Hess, Mghames kam das Leder zu Schünke, der sofort abzog, Torwart Schneider parierte super. Doch den Abpraller drosch Dorn unhaltbar für den Keeper in die Maschen (33.). Fünf Minuten danach vereitelte Schneider eine Riesenmöglichkeit der Gäste, als der stark und selbstbewusst agierende Mghames ihn mit einem Direktknaller prüfte. Die 1:0-Halbzeitführung schmeichelte den Rheinhessen enorm. „Unser Problem nach Wiederanpfiff war, dass wir nicht mehr dieses Pressing und Forechecking präsentierten, was auch für viele meiner jungen Spieler ein Kopfproblem bedeutete“, sagte Rutz.

Alzey dreht die Partie noch

So kam es wie es kommen musste, die Gastgeber wurden durch die vor der Pause vergebenen Tormöglichkeiten der Pfälzer scheinbar richtig aufgebaut und schafften nach einem Direktschuss von Maximilian Kimnach (77.) den Ausgleich. Dabei sah Nico Scherer alles andere als gut aus. Nun konnte sich auch VfR-Keeper André Zott mehrmals mit Glanztaten auszeichnen, war jedoch eine Minute vor Spielschluss, als Björn Grimm der glückliche Alzeyer Siegtreffer zum 2:1 nach einem langen Pass in die Strafraummitte gelang, völlig machtlos. In der Verlängerung vergab Alzey sogar noch eine Riesenmöglichkeit, als Torwart Zott gegen Belem Meslem prächtig reagierte. Der Grünstadter Trainer Christian Rutz befand nach Spielschluss : „So ist das nun mal im Fußball, wenn man nur einen Treffer von sieben oder acht klaren Chancen erzielt, kann sich das rächen. Jetzt haben wir in Mombach und gegen Alzey in der letzten Minute insgesamt fünf Punkte und dazu auch noch vermutlich einige wichtige Stammspieler verletzungsbedingt für die kommenden Begegnungen verloren.“

So spielten sie

VfR Grünstadt: Zott - Horwath, Schwarz, Müsel, Czekalla (24. Sombetzki, 66. Scherer) - Hess (77. Gehrmann), Lampert - Müller, Mghames, Schünke, Dorn (82. Gillmann).