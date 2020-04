Stürmer Jannik Hildmann wechselt den Verein: In der kommenden Runde wird der Stürmer für den von Oliver Müller trainierten TuS Niederkirchen gegen den Ball treten. Derzeit ist Hildmann bei der TSG Eisenberg aktiv, dem derzeitigen Tabellensiebten der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. Der 26-jährige Carlsberger erzielte für Eisenberg in der Saison 2017/2017 46 Tore und wechselte danach für eineinhalb Jahre zum Landesligisten TuS Altleiningen, für den er in 39 Punktspielen elfmal traf. In der Winterpause der vergangenen Saison entschied er sich, nach Eisenberg zurückzukehren, sucht ab dem kommenden Sommer aber beim Dritten der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt (Staffel West) eine neue Herausforderung. Hildmann folgt damit seinem Mannschaftskameraden Maurice Basler, dessen Zusage die TuS bereits im Februar erhielt.