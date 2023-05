Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fußballer der TSG Eisenberg haben einen Auftakt nach Maß in die neue Saison der A-Klasse geschafft. Die Sandhasen bezwangen am Samstag den Aufsteiger TSV Ebertsheim deutlich mit 7:1 (2:1). Überragender Spieler war einer, der in der vergangenen Saison noch in der Reservemannschaft der TSG aktiv war.

„Vier Tore in der Ersten Mannschaft habe ich noch nicht geschafft“, schmunzelte Christoph Schlundt kurz nach Spielschluss. Der Angreifer freute sich über seinen Viererpack. In der vergangenen