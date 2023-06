Das Rudolf-Harbig-Stadion wird am Samstag zum „größten Spielplatz in Grünstadt“: Der Stadtsportverband lockt mit einer Mischung aus Vorführungen und Mitmachaktionen. Die Vorsitzende Nina Schneider sagt: Besonders lustig wird, was der TuS Sausenheim bietet.

„Kinder können kostenlos nach Herzenslust toben und in unterschiedliche Sportarten hineinschnuppern“, erläutert die Vorsitzende des Stadtsportverbands, Nina Schneider. Zwar werden nicht alle 13 Mitgliedsvereine dabei sein. Dennoch sei ein buntes Programm an 16 Stationen zusammengestellt worden. Eine Stempelkarte soll dazu motivieren, viel auszuprobieren. „Am Ende kann man etwas gewinnen“, so Schneider. Für die Kleinsten werden das Spielmobil und eine große Hüpfburg bereitstehen.

Anmalen von Bewegungssteinen

Ihrer Kreativität können die Besucher auch freien Lauf lassen. Es kommt die Bewegungsmanagerin des Landkreises Bad Dürkheim, Britta Blankenfuland. „Sie wird Kieselsteine dabei haben, auf die sie Sportübungen gezeichnet hat, die die Kinder ausmalen können“, sagt Schneider. Diese sogenannten Bewegungssteine werden dann überall verteilt, etwa am Wegesrand oder auf Schulhöfen. Jeder, der Gefallen an einem dieser Kiesel findet, kann ihn aufheben und anderswo wieder ablegen.

Der VfR wird einen Hockeyparcours aufbauen und bietet Torwandschießen an. Bei den Handballern wird man stattdessen auf ein Tor werfen können. „Etwas Lustiges ist das Fußball-Dart“, sagt Schneider über die Station des TuS Sausenheim. „Da wird mit einem Softball auf eine Dartscheibe gekickt.“ Der Auftritt einer Tanzgruppe des TuS ist angekündigt, ebenso wird es eine Darbietung der Mitglieder des TSC Rheingold-Casino Worms-Grünstadt geben.

Segelflugzeug des Luftfahrtvereins

Bei hochsommerlichen Temperaturen werden die Wasserspiele des SC Delphin gut ankommen. Hineinschnuppern können die Besucher in Kraftsport- und Judotechniken. Der Luftfahrtverein Grünstadt und Umgebung wird ein Segelflugzeug ausstellen und mit seiner Modellflugabteilung vor Ort sein.

Die TSG ist mit zahlreichen Abteilungen vertreten. Der größte Sportverein der Stadt hat laut Schneider mit seinem Indoor-Fest im „größten Spielzimmer Grünstadts“ das Vorbild zu der Veranstaltung im Stadion geliefert. Das habe sich auch deshalb gefügt, da der Technische Leiter der TSG, der den Familientag in der Halle maßgeblich organisiert, Jugendwart beim Stadtsportverband Grünstadt ist.

Zu wenig Platz bei Premiere

Premiere war 2019. In Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Innenstadt wurde damals der Erlebnistag „Sport vor Ort“ in der Fußgängerzone auf die Beine gestellt. „Aber der Platz hat nicht ausgereicht, weshalb das nächste Mal woanders über die Bühne gehen sollte“, erläutert Schneider. Angedacht war ein Zwei-Jahres-Rhythmus. 2021 musste allerdings wegen der Pandemie alles ausfallen. „Wir wollten es dann 2022 nachholen, zusammen mit der IGS, doch das Ganze wurde schließlich wegen einer Häufung von Krankheitsfällen abgesagt.“

Also wurde die Veranstaltung auf 2023 verschoben. Im 30.000 Quadratmeter großen Rudolf-Harbig-Stadion wird auf jeden Fall genügend Platz sein.

Termin

Der „größte Spielplatz“ im Rudolf-Harbig-Stadion ist am Samstag, 24. Juni, 11 bis 16 Uhr.