Auf der B47 zwischen Eisenberg und Hettenleidelheim ist es am Freitag gegen 23.20 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem aber glücklicherweise niemand verletzt wurde. Wie die Polizeiinspektion Grünstadt mitteilt, war eine 20-Jährige mit ihrem Hyundai aus Eisenberg kommend in Richtung Hettenleidelheim unterwegs. Zu gleichen Zeit fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Vermutlich aufgrund von geistigen Beeinträchtigungen geriet der Senior laut Polizeibericht über eine längere Strecke auf die Gegenfahrbahn, wodurch es kurz vor dem Ortseingang Hettenleidelheim zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos kam. Die Fahrer trugen keine Verletzungen davon, der Sachschaden nach dem Crash beläuft sich nach Schätzung der Beamten jedoch auf etwa 10.000 Euro. Gegen den 84-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein ist sichergestellt worden.