Hunderte Christen haben sich an Fronleichnam „zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi“ im Pfarrgarten St. Peter in Grünstadt versammelt. „Im Mittelpunkt des heutigen Tages steht das Brot“, erläuterte der katholische Priester Martin Tiator beim Gottesdienst, der von fünf Kirchenchören begleitet wurde. Wer das Gebäck, Symbol für den Leib Christi, zu sich nehme, werde leben. Brot nähre, schmecke und stille den Hunger. Im Evangelium stehe es für alles, was wir zum Leben brauchen. „Wir dürfen Mitmenschen mit verschiedenen Lebensentwürfen nicht mit unserer vermeintlich reinen Lehre verhungern lassen“, sagte Tiator und forderte eine ehrliche, vorurteilsfreie Zuwendung mit Liebe und Barmherzigkeit. Nach der Eucharistiefeier machten sich die Gläubigen in einer Prozession auf den Weg durch die Stadt, die mit wunderschönen Blumenbildern geschmückt war. An zwei Altären – an der evangelischen Martinskirche und am Haus am Leininger Unterhof – hielten die Christen inne. Anschließend war gemütliches Beisammensein mit Speis und Trank im Pfarrgarten.