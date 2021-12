Von Hermann Schäfer

In etwa zehn Jahren gibt es fünf bis sechs Meter hohe Bäume im Eisenberger Wald an der Gemarkungsgrenze zwischen Lauberhof und der A 6. Einen Tag nach Weihnachten pflanzte die Alzeyer Friseurfamilie Holz bei idealem Pflanzwetter Klima stabile 100 Esskastanien und je 50 Linden und Feldahorne im ersten Friseurwald in Eisenberg. Tatkräftig unterstützt wurde die Familie Holz von Revierförster Fabian Keck, der auch die Bäume ausgesucht hat, und dem Forstanwärter Jan Reinert. Begeistert von der Pflanzaktion waren auch Stadtbeigeordnete Sissi Lattauer (SPD), die eigenhändig ein Bäumchen pflanzte, und VG-Bauamtsleiter Lothar Görg. Für Melanie Holz und ihre Familie, die bereits Klima neutral in ihrem Salon arbeiten, wäre es toll, wenn sich noch mehr Friseure an der Aktion Cut Climate Change beteiligen würden, um den Eisenberger Friseurwald zu Gunsten des Klimaschutzes zu erweitern.