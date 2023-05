Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regina Schneider macht seit 44 Jahren das, was sie immer machen wollte. Doch nun hat sie beschlossen, ihren Friseursalon in Altleiningen aufzugeben. Die 59-Jährige verrät, was aus den Räumen werden soll und wo ihre treueste Angestellte künftig arbeiten wird.

„Schon als Kind habe ich davon geträumt, Friseurin zu werden“, erinnert sich Regina Schneider. Sie liebe ihren Beruf, bei dem sie ständig mit Menschen zu tun habe – hautnah