Inhabergeführt: Seit 35 Jahren betreibt Anita Ernst ihr Friseurgeschäft in Ramsen. In dieser Zeit hat sie viel erlebt und auch dafür gesorgt, dass sich so manche Mode auf den Köpfen der Ramser gespiegelt hat. Uns erzählt sie, warum ihr der Job immer noch Spaß macht - und welche Zeit für sie am härtesten war.

Das Friseurhandwerk hat schon bessere Zeiten erlebt. Nicht nur, dass vielerorts der Nachwuchs fehlt und ganz allgemein Fachkräftemangel