„Wir sind wieder da!“ Um das aller Welt deutlich zu machen, haben sich die Mitglieder der Friseur-Innung Südpfalz-Deutsche Weinstraße eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Über Facebook versteigern sie für einen guten Zweck Nachthaarschnitte. Elf Betriebe werden in der Nacht auf Montag ab 0.01 Uhr jeweils drei Menschen die Haare in Form bringen. „Der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen“, informiert Annette Zipper, Inhaberin des Salons „Haartrend“ in Bockenheim. Bei dem einmaligen Projekt erhofft man sich einen Spendenbetrag von mehreren Tausend Euro. „Das Einstiegsgebot für einen Herrenhaarschnitt beträgt 50 Euro, für die Damen 70 Euro“, sagt Zipper. Obwohl die Auktion auf der Facebook-Seite der Innung noch läuft, ist sie sicher, dass unter ihren nächtlichen Gästen Bürgermeister Gunther Bechtel (SPD) sein wird. „Er hat es mir fest zugesagt“, erzählt die Bockenheimerin, die keinerlei staatliche Hilfe erhalten hat und ums Überleben kämpft. Unter den elf teilnehmenden Friseuren sind noch zwei weitere aus dem Leiningerland: „Harmonie“ in Carlsberg und „Noir Hair“ in Kirchheim.