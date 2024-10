Grünstadter Zeitung, 13. Oktober 1924. Der hiesige Bezirk kann sich rühmen, die best gehaltenen Straße zu haben. Nachdem das Eistal bis zur hessischen Grenze und das Leininger Land zum größten Teil neu gewalzt und geteert wurden, ist augenblicklich die Straße Großkarlbach-Bissersheim in Angriff genommen. Dem Bezirksrat gebührt öffentliche Anerkennung, namentlich seinem Vorsitzenden Herrn Gg. Spieß aus Kleinkarlbach, der in großzügiger Weise die Inangriffnahme und Durchführung der Straßenreparatur aufnahm und ihren guten Zustand förderte. Man darf hoffen, dass die Verbindung nach Bissersheim-Großkarlbach bald den anderen Straßen gleichkommen wird.