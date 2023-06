Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neues Dach für die Friedhofshalle, eine neue Firma für den Grabaushub und neue Technik für den Glockenturm: Der Obersülzer Friedhof und die Kirche haben bei der Ratssitzung am Dienstagabend gleich mehrfach im Mittelpunkt gestanden.

Feuchtigkeit in der Friedhofshalle nach den Starkregenereignissen in diesem Jahr hat bei den Obersülzern den Verdacht genährt, dass mit dem Dach etwas nicht in Ordnung ist. Es stammt aus