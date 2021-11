Der Stadtrat berät am Dienstag über die Entwicklung der städtischen Friedhöfe. Die langfristige Planung und Entwicklung sowie die zukünftige Kostendeckung soll als Vorschlag von einer Expertenfirma erarbeitet werden. Laut Stadtverwaltung komme dafür bundesweit nur die Firma Weiher aus Freiburg in Frage, deren Vertreter in der Sitzung auch einen Vortrag halten werden. Guido Trump (CDU) merkte bereits Ende September im Hauptausschuss an, dass man den alten Friedhof in Asselheim auch in die Überlegungen miteinbeziehen solle – davon sei in den Papieren nicht die Rede. In der Vergangenheit war immer wieder im Gespräch, den alten Friedhof zu reaktivieren, etwa für Baumbestattungen. Christoph Spies (SPD) merkte damals außerdem an, dass in dem Konzept nicht auf muslimische Bestattungen in Grünstadt und den Ortsteilen eingegangen werde. Weitere Tagesordnungspunkte sind das Hochwasserschutzkonzept, Kürzungen seitens der Stadt bei der Koordinationsstelle Asyl sowie ein Antrag der SPD-Fraktion zum Thema Mieterstrom.