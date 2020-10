Nach Angaben der Polizei befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw die Friedenstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Im Kreuzungsbereich Friedenstraße/Karl-Marx-Straße habe er die Vorfahrt eines 21-jährigen Pkw-Fahrers missachtet, der die Karl-Marx-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige und seine Mitinsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein Pkw musste abgeschleppt werden.