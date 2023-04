Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zum zehnten Mal hat Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland geht es unter dem Motto #Reichthaltnicht in mehr als 300 Städten auf die Straße. In Grünstadt bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette in der Fußgängerzone.

Bei der Protestaktion von Fridays for Future am Freitagnachmittag in der Grünstädter Innenstadt ging es neben dem Klima auch um den Krieg in der Ukraine. „Mit russischem Gas