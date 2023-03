Die Mitglieder von Fridays for Future haben eine Klima-Demo organisiert. Sie wird am Freitag ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt über die Bühne gehen. Das Motto lautet „Wenn wir uns bewegen, wird sich was bewegen!“ Gefordert werden eine vollständige Versorgung aus erneuerbaren Energien, eine Mobilitätswende und ein sorgsamer Umgang mit Konsumgütern, Ressourcen und der Natur. Die Aktivisten aus dem Leiningerland wollen gemeinsam anreisen und hoffen auf große Beteiligung. Um 15.50 Uhr wollen sie vom Bahnhof Grünstadt losfahren. Für den öffentlichen Nahverkehr sind allerdings Streiks angekündigt. „Wir rechnen trotzdem damit, dass es funktioniert und wir mit der Bahn nach Neustadt fahren können. Und falls nicht, improvisieren wir“, sagte Fridays-for-Future-Aktivist Felix Eichner.