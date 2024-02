Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat in diesem Jahr ein großes Projekt vor der Brust: Man ist in die Kommunale Wärmeplanung eingestiegen. Warum sich die Bürger davor nicht fürchten müssen, erklärt Bürgermeister Bernd Frey (SPD) im Jahresaus- und -rückblick.

Was war der herbste Rückschlag 2023?

Wenn man einen Blick auf das große Ganze wirft, sind es die Kriege der Welt gewesen, in der Ukraine und in Gaza/Israel, die Bernd Frey in dieser Kategorie einordnet. Auf lokaler Ebene nervt es ihn, dass ein paar Langzeitprojekte immer noch nicht zum Abschluss gekommen sind. Der Umbau der Kläranlage beispielsweise. „Da ist eine beteiligte Firma Konkurs gegangen, das hat die Dinge verzögert“, so Frey. Auch die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses ist noch nicht abgeschlossen, hier fehlen aber nur noch Kleinigkeiten. „Da ist Land in Sicht“, so Frey. Schön wäre es auch gewesen, wenn die Verbandsgemeinde bei der Umsetzung des Radwegekonzepts weitergekommen wäre, vornehmlich beim Barbarossaradweg. Frey: „Hier steht aber oft die Bürokratie einer schnelleren Entwicklung und Umsetzung im Weg.“

Unglücklich sei im vergangenen Sommer der plötzliche Personalnotstand beim Schwimmbad gewesen. „Hier waren wir eigentlich gut aufgestellt, hatten dann aber mit mehreren Krankheitsfällen zu kämpfen“, erinnert sich Frey.

Was war der größte Erfolg 2023?

Es gibt auch Positives aus dem Jahr 2023 zu vermelden. „Dass wir vom Bund eine 100-Prozent-Förderung der Kommunalen Wärmeplanung bekommen, das ist ein Erfolg. Da geht es immerhin um 90.000 Euro“, so Frey. Aus verwaltungstechnischer Sicht sei auch sehr erfreulich gewesen, dass die fünf Jahre währende Gemeindeprüfung keine größeren Beanstandungen gebracht hat.

Was ist das wichtigste Projekt für 2024?

Die Kommunale Wärmeplanung wird ein großes Projekt, erste Gespräche dazu, etwa mit den Schornsteinfegern, haben schon stattgefunden. Frey hat natürlich auch die emotionalen Debatten rund um das Thema mitbekommen. Er betont: Es gehe hier dem Bürger nicht an den Geldbeutel. „Es geht darum, zukunftsfähig und -sicher zu werden. Wir werden die Verbandsgemeinde in Sektoren unterteilen und schauen, wo welche Form der Energieversorgung besonders viel Sinn ergibt“, so Frey. Gezwungen werde durch die Planung aber niemand zu irgendetwas. Sie ist viel mehr eine Hilfestellung. Eine Handreichung. Wer neu baut oder umrüsten will, könne mit ihrer Hilfe nachschauen, was in seinem Gebiet besonders Sinn ergeben würde.

Abseits der Wärmeplanung steht 2024 ein Anbau am Keep-Verwaltungsgebäude auf dem Plan. Zwei Millionen Euro soll dieser kosten. Derzeit arbeiten rund 30 Menschen in dem Gebäude, es gibt aber nur 15 Büros, überdies weder einen Konferenz- noch einen Empfangsbereich. „Da wollen wir Abhilfe schaffen“, so Frey.

Was wäre für die Gemeinde wichtig, wird aber 2024 (wieder) nicht angegangen?

Bei der Umsetzung des Radwegekonzepts wird sich auch in diesem Jahr nicht viel Sichtbares tun, vermutet Frey. Hier gibt es noch viele bürokratische Hürden zu überwinden, dazu fehle schlicht und ergreifend derzeit auch die Manpower.

Ebenfalls wird man sich wohl bei der Modernisierung der Grundschule noch in Geduld üben müssen. „Der Pavillon wird ja noch von der Stadt beziehungsweise der städtischen Kita genutzt, was auch in der derzeitigen Lage sinnvoll ist. Da müssen wir also noch abwarten“, so Frey.

Was wird 2024 die größte Zumutung für die Bürger?

So erfolgreich die Prüfung der VG-Finanzen auch war, sie brachte auch hervor, wo in Zukunft nachjustiert werden muss, so Frey. Anpassungen, sprich: Erhöhungen, wird es daher wohl beispielsweise bei den Gebühren für Schulessen- und -betreuung geben. Und auch an die Feuerwehrsatzung und die dort festgelegten Gebühren wird man ranmüssen.

Wie sehr wirkt es sich in Ihrem Ort aus, dass die Landesregierung jetzt ausgeglichene Haushalte erzwingt?

Stadt und Verbandsgemeinde konnten bereits im vergangenen Jahr einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Frey sagt aber auch (selbst-)kritisch: „Im Grunde findet da aktuell ein Umdenken statt. Mittlerweile nehmen Gemeinden noch viel mehr als früher Folgekosten in Betracht. Was kostet mich der Unterhalt dieser Schulturnhalle? Dieser Straße? Das hat man in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gemacht und dann zu oft nach Mainz geblickt“, so Frey.

Man dürfe seine Gemeinde nicht überlasten. Dennoch müsse Wert darauf gelegt werden, dass es fair zugehe. In Deutschland etwa gehört Schwimmunterricht zum schulischen Pflichtprogramm. „Wenn ich als Verbandsgemeinde also ein Schwimmbad vorhalte, muss man mir das dann auch irgendwie positiv anrechnen und nicht nur auf die Kosten schauen“, so Frey.

Was wird die Kommunalwahl bringen? Einen großen kommunalpolitischen Neustart, oder eher Kontinuität?

Bernd Freys Amtszeit endet 2027. Danach wird er sich nicht mehr zur Wahl als Bürgermeister der Verbandsgemeinde stellen, das hat er schon angekündigt. Für die anstehenden Kommunalwahlen hat er dennoch Wünsche: „Zum einen hoffe ich, dass wir alles organisatorisch von Verwaltungsseite gut über die Bühne bringen. Zum anderen wünsche ich mir, dass die Parteien genug Leute finden, die die Ärmel hochkrempeln und sich engagieren wollen. Die sich einbringen möchten und nicht nur in sozialen Medien oder dem Dorffunk meckern“, sagt Frey.

Außerhalb der eigentlichen Kommunalpolitik: Gibt es in Ihrem Ort Menschen oder Gruppen, deren Engagement Sie besonders froh macht?

Da muss Bernd Frey nicht lange überlegen. „Hier möchte ich die Feuerwehr und ihre Leistungen würdigen“, sagt er. Man könne den Wert der Arbeit und des Einsatzes der freiwilligen Feuerwehrleute kaum hoch genug schätzen. „Die Wehren der Verbandsgemeinde haben im Jahr rund 300 Einsätze, also fast jeden Tag einen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein unglaubliches Engagement“, so Frey. Die Feuerwehr habe auch ob ihrer Jugendarbeit einen großen Wert für die Verbandsgemeinde. Frey: „Jugendarbeit ist unheimlich wichtig. Wir haben da glücklicherweise viele Vereine und Gruppen, die diese ehrenamtlich leisten. So viele Sozialarbeiter könnten wir sonst gar nicht einstellen.“

Zur Person

Bernd Frey wurde am 11. Dezember 1960 in Ramsen geboren. 1989 schloss er seine Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliches Recht in Mayen ab. Seit 1981 arbeitet er für die VG Eisenberg. Seit dem 6. April 2011 ist der SPD-Mann Bürgermeister der VG. Er ist mit Petra Frey verheiratet, hat zwei Söhne, ist Großvater. Zu Freys Hobbys zählen die Familie, Kochen mit Freunden und Fahrrad fahren.