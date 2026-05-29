Man mag es kaum glauben, wenn ein Sausenheimer von „Ausländer raus“-Rufen vor seinem Haus erzählt. Doch sein Bericht enthält viel, das für seine Echtheit spricht.

Der böse Vorwurf war bei Facebook schnell in die Tasten gehauen: Da habe sich jemand eine krasse Geschichte ausgedacht, um sich als Opfer präsentieren zu können. Nun gibt es bislang in der Tat keine Zeugen, die Tayfun Ünals Bericht über „Ausländer raus“-Rufe vor seinem Sausenheimer Haus bestätigen. Außerdem passt seine Geschichte nicht zu den Erfahrungen, die das Leiningerland bislang mit Ausländerfeindlichkeit gemacht hat. Denn gemeinhin begnügen sich Fremdenhasser im Raum Grünstadt damit, Aufkleber mit ihren Parolen an Laternenpfosten zu pappen.

Die RHEINPFALZ hat daher mit Ünal gesprochen, sich von ihm dem Vorfall noch einmal ausführlich schildern lassen. Was der Sausenheimer dabei berichtete, war gespickt mit Realkennzeichen. Unter diesen Fachbegriff fassen Ermittler und Juristen jene Kleinigkeiten, auf die sie achten, wenn sie zum Beispiel eine Zeugenaussage auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen. So verknüpft der 50-Jährige seine Beschreibung des Geschehens eng mit den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Und er erwähnt dabei ganz automatisch auch Details, die für den Kern der Sache eigentlich unerheblich sind.

Lügenmärchen klingen anders

Wer sich Lügenmärchen ausdenkt, konzentriert sich lieber ganz aufs vermeintlich Entscheidende. Oder er verstrickt sich, weil er doch nicht alles zu Ende gedacht hat, in Widersprüche. Oder er rattert seine auswendig gelernte Geschichte stur so herunter, dass sie ja keinen Anlass für kritisches Nachhaken liefert. Ünal hingegen schildert das nächtliche Geschehen vor seinem Schlafzimmerfenster so, dass ein Außenstehender zunächst tatsächlich eine vermeintliche Unstimmigkeit wittern kann. Die allerdings löst sich nach Rückfragen schnell wieder in einer nachvollziehbaren Darstellung auf.

In aller Klarheit ergründet ist damit natürlich trotzdem noch nicht, was da in der Auftakt-Nacht des Pfingstwochenendes in einer Sausenheimer Seitenstraße passiert. Aber einfach mit einem bösen Vorwurf abtun lässt sich Ünals Bericht nicht. Er muss, leider, ernst genommen werden.