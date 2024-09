Im Einsatz für die Allgemeinheit: Nach zwei Jahren findet wieder der Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Wer sich engagieren will, kann zwischen 300 Projekten wählen, vier davon sind in Grünstadt. Die Hälfte davon stemmt der Kiwanis-Club, jeweils eines die CDU und die SPD.

Wer sich zum Wohle Grünstadts einbringen will, hat kommenden Samstag, 28. September, die Chance dazu. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ warten vier Projekte auf fleißige Helfer.

Für die CDU ist es die vierte Teilnahme am Freiwilligentag. Nachdem sie zuvor beispielsweise schon eine Müllsammelaktion organisiert hatten, führt das Projekt der Christdemokraten die Freiwilligen diesmal auf die Alla-Hopp-Anlage. „Handschuhe mitzubringen wäre sinnvoll“, sagte der Fraktionsvorsitzende Mimmo Scarmato (CDU). Denn Ziel der CDU ist es, die Habitate für Eidechsen auf der Anlage wieder herzustellen. Da geht es vor allem um das Umsetzen von Steinen.

„Wir fragen immer nach, wo wir helfen können, um etwas zu verbessern“, so Scarmato. Der Grünstadter Bauhof schlug zudem vor, den Sand aufzufüllen und Samen einzupflanzen, die ebenfalls die Eidechsen schützen sollen. Die Kosten der Samen werden von den Mitgliedern der CDU übernommen. Im Anschluss der Aktion wird zum Grillen eingeladen.

Ebenfalls zum wiederholten Mal dabei ist der Kiwanis-Club, der sich für das Wohl der Kinder einsetzt. Er hat gleich zwei Projekte am Start: Am katholischen Kindergarten St. Peter soll Rindenmulch aufgefüllt werden, während in der Kita „Pusteblume“ mehrere Räume neu gestrichen werden sollen.

Erstmals dabei: die SPD. Ihr Projekt: den Stadtpark aufräumen und die Sockel der Sommerhalle neu streichen. Hier arbeiten die Sozialdemokraten mit dem Parkverein zusammen. „Wir alle kennen und lieben den Stadtpark“, begründet Gregor Grzonkowski (SPD) die Wahl des Projekts. Bürgerbeteiligung ist und bleibe auch in Zukunft sehr wichtig.

Projekte

Samstag, 28. September: 10 Uhr, Stadtpark Grünstadt aufräumen (SPD), Am Stadtpark (Sommerhalle); 9 Uhr, Aufbereitung der Habitate an der Alla-Hopp!-Anlage (CDU), Von-Skell-Platz, In der Haarschnur, Grünstadt. 10 Uhr, Wändestreichen in der Kita Pusteblume (Kiwanis-Club), Uhlandstraße 56 in Grünstadt. 10 Uhr, Rindenmulch auffüllen im katholischen Kindergarten (Kiwanis-Club), Turnstraße 5 in Grünstadt.

Anmeldung online unter www.wir-schaffen-was.de.