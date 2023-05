Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 50 Ehrenamtliche haben am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar allein in Grünstadt an unterschiedlichen Projekten für die Allgemeinheit geschuftet. Es wurde gebuddelt, gehämmert, repariert und gestrichen. Am Ende waren alle geschafft, aber glücklich.

„Ich bin bei solchen Aktionen immer gern dabei“, sagt Martina Deister. Sie ist am Samstagmorgen mit sieben weiteren Leuten dabei, zwei Hochbeete auf dem Carrières-sur-Seine-Platz