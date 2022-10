Die Freiwillige Feuerwehr Grünstadt hat ein Fußballturnier mit zwölf Mannschaften in Schifferstadt gewonnen. Das Kicken gehört neben Schwimmen und anderem zum Dienstsport.

Die Grünstadter Floriansjünger haben einen nagelneuen Wanderpokal erhalten. „Das ist der zweijährigen Corona-Pause geschuldet“, sagt Andreas Dauth mit Blick darauf, dass seine Mannschaft schon öfter Trophäen ergattert hat. Der 57-Jährige ist der Leiter des Dienstsportes, zu dem die Brandbekämpfer jeden Montag in der Turnhalle der Dekan-Ernst-Schule zusammenkommen.

Beim Fußballturnier der Feuerwehren in Schifferstadt glänzte Steffen Mickley als bester Torschütze. „Das absolute Tor des Tages ist Michael Feuerbach gelungen“, berichtet Dauth von einem Treffer ins Netz vom Anspielpunkt aus. Das entscheidendste Tor machte Matthias Armbrust. „Nachdem es 1:1-Unentschieden im Halbfinale gegen Ludwigshafen stand, ging es an das Neunmeter-Schießen, was wir letztendlich mit 4:3 gewannen“, erläutert Dauth.

Die Grünstadter hatten sieben Spiele zu absolvieren. Die Ergebnisse: 1:0 gegen die SG Worms, 1:2 gegen Schifferstadt, 1:0 gegen Maxdorf, 3:1 gegen Edenkoben, 4:0 gegen Haßloch, 4:3 gegen Ludwigshafen und schließlich 3:1 gegen Herxheim bei Landau.