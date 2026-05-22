Die Freibäder im Leiningerland öffnen am Freitag für die anstehende Sommersaison. Zwei bewährte Events gehören auch wieder zum Programm.

Nicht nur gutes Wetter ist für Pfingsten prognostiziert, auch die Badesaison startet, auch in Altleiningen und Hettenleidelheim. Die Verbandsgemeinde Leiningerland hat die beiden Freibäder in ihrem Bereich während der Winterpause „im üblichen Umfang gewartet und saniert“, wie ein VG-Sprecher mitteilt. An Unterhaltungs- und Investitionskosten seien dabei insgesamt rund 100.000 Euro angefallen. „In dieser Summe sind bereits auch die Honorare für Planer enthalten, die für künftige Projekte beauftragt wurden“, heißt es weiter. Unter anderem sei vorgesehen, nach der Saison die Umkleidekabinen in Hettenleidelheim zu modernisieren.

Das gibt’s Neues in den Bädern

„Im Burgbad Altleiningen wurde der Kiosk erweitert“, berichtet er. Dort und auch bei der kleinen Verkaufsstelle in Hettenleidelheim hätten neue Pächter den Betrieb übernommen. Die Besucher dürften sich neben Klassikern wie Eiscreme und Pommes Frites auf ein abwechslungsreiches Verpflegungsangebot freuen. Ansonsten habe sich nichts verändert: Öffnungszeiten und Eintrittspreise seien gegenüber dem vergangenen Jahr gleichgeblieben. „Auch die Sportkurse wie Aqua-Jogging finden wie bisher statt“, sagt der VG-Sprecher. Etwas Besonderes steht aber im nächsten Monat an: Zwischen dem 11. und dem 19. Juni gibt es anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft im Hettenleidelheimer Freibad ein Public-Viewing-Event.

Das Burgbad in Altleiningen ist ab dem Wochenende wieder geöffnet. Foto: Helmut Dell

Die öffentliche WM-Übertragung ersetze aber nicht das Schwimmbadfest „Art im Bad“ der Verbandsgemeinde, das im Wechsel an beiden Standorten über die Bühne geht. „Für das kommende zweite August-Wochenende sind zwei Veranstaltungstage mit einem Open-Air-Kino in Altleiningen geplant“, so der Sprecher. Am Nachmittag des 7. August werde ein Kinderfilm gezeigt, am späteren Abend bei Einbruch der Dunkelheit ein Film für die Erwachsenen. Darüber hinaus seien viele weitere Aktionen geplant. Zudem werde wieder eine Band für Livemusik engagiert. „Die Vorbereitungen dafür laufen.“

Termin

Die Freibäder in Altleiningen und Hettenleidelheim öffnen ihre Pforten am Freitag, 22. Mai. Beide Einrichtungen können täglich von 9 bis 19 Uhr besucht werden.

