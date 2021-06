Die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen sollen Ende Juni oder Anfang Juli wieder geöffnet werden. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, sagt Steffen Blaga (CDU), aber man spreche vom Zeitraum zwischen 26. Juni und 3. Juli. Der Hettenleidelheimer Ortsbürgermeister und Vorstandsvorsitzende der Anstalt öffentlichen Rechts, die die Bäder betreibt, berichtet, dass die Entscheidung über die Bäderöffnung im Aufsichtsrat einstimmig gefallen sei. Blaga informiert, dass man mit dem Hygienekonzept im vergangenen Jahr gut gefahren sei, und dass man die Barriere für einen Bad-Besuch für die Gäste so niedrig wie möglich halten wolle. Gleiches gelte für den Verwaltungsaufwand. Blaga berichtet, dass man bis Dienstag „total in der Luft“ gehangen habe, weil man nicht wusste, welche Voraussetzungen das Land für den Besuch von Freibädern verlangt – ob etwa nur Menschen eingelassen werden dürfen, die geimpft, getestet und genesen sind oder ob das Land auf eine digitale Erfassung der Daten bestehe. Beides ist – wie gestern bekannt wurde – nicht der Fall. Man werde sich in den kommenden Tagen mit den Vorgaben der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung auseinandersetzen. Die Bäder sollen von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein, eine Voranmeldung für einen Besuch soll nicht nötig sein. Die Eintrittspreise sind wie im vergangenen Jahr: 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und für Menschen, die ein Anrecht auf Ermäßigung haben. Betreiberin der beiden Freibäder ist die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), der die fünf Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hettenleidelheim angehören. Die AöR hat einen Vertrag mit der Verbandsgemeinde, die als Betriebsführerin das Personal für die Bäder stellt. Blaga sagt, Voraussetzung für eine Öffnung der Freibäder ist, dass die VG als Betriebsführerin die Regelungen des Landes – Stichwort Hygienevorgaben – erfüllen könne. Davon ist nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres auszugehen.