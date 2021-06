Zwar ist das Schwimmen in Hallenbädern nach der neuestes Corona-Verordnung wieder zulässig. Das Cabriobad Leiningerland bleibt in diesem Sommer jedoch ein Freibad. Die beiden anderen Freibäder im Leiningerland öffnen in zehn Tagen.

Dass die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen auch im zweiten Corona-Sommer öffnen würden, war schon länger klar. Offen war zuletzt nur das genaue Datum. Nun steht fest: Die Badesaison startet dort am Freitag, 2. Juli, wieder. Geöffnet sind die Freibäder in Hettenleidelheim und Altleiningen täglich zwischen 9.30 und 18.30 Uhr. Wie Julian Hoffmann von den Verbandsgemeindewerken mitteilt, dürfen in Hettenleidelheim höchstens 470 Menschen zur selben Zeit im Freibad sein, in Altleiningen 200. Eine Voranmeldung oder Kartenreservierung für einen Besuch ist jedoch nicht nötig. Die Besucher müssen keinen Corona-Test vorweisen.

Zufriedenheit drei Wochen nach der Wiedereröffnung

In Grünstadt ist das Cabriobad bereits seit 2. Juni geöffnet. Zwar erlaubt die 23. Corona-Bekämpfungsverordnung, die seit 18. Juni gilt, auch die Öffnung von Hallenbädern und Saunen wieder, allerdings unter der Bedingung, dass die Gäste einen negativen Corona-Test vorlegen, bevor sie kommen. Zwar kann man im Grünstadter Bad leicht vom Frei- zum Hallenbad wechseln – indem man das Dach auf- und zuschiebt. Doch: „Praktisch lässt sich das nicht regeln“, sagt Badleiter Klaus Wasmuth. Denn dann müssten bei Regen alle Freibad-Besucher das Bad verlassen, das Dach würde zugeschoben – und nur noch die Getesteten und Geimpften dürften sich weiterhin im (dann) Hallenbad aufhalten. Abgesehen davon, dass man die Besucher dann kennzeichnen müsste, stellt sich Wasmuth die Frage: „Wie will ich jemandem verständlich machen, dass im Regenfall nur diejenigen mit Test im Bad bleiben dürfen?“ Weil das alles zu kompliziert wäre, sei entschieden worden, dass Bad den Sommer über als reines Freibad zu nutzen. Das habe zudem den Vorteil, dass zeitgleich mehr Menschen eingelassen werden dürfen als in einem „Nur-Hallenbad“. Schließlich zähle die Außenfläche noch dazu.

Wasmuth ist drei Wochen nach der Wiedereröffnung zufrieden mit den Neustart nach der siebenmonatigen Corona-Schließung. In der Woche zwischen dem 7. und dem 13. Juni – wettermäßig noch durchwachsen – kamen 2500 Gäste. Vergangenes Wochenende waren knapp 2000 Menschen im Bad: 489 am Freitag, 793 am Samstag und 716 am Sonntag. Die hatten, nebenbei bemerkt, auch richtig Lust auf Pommes: 100 Kilo wurden am Samstag verkauft, so Wasmuth. Die Höchstzahl von 477 Menschen, die sich zur selben Zeit in der Einrichtung aufhalten dürfen, wurde bislang immer unterschritten: 270 war der Höchstwert.

Gäste verhalten sich top, Mitarbeiter sind gut beschäftigt

Wasmuth lobt das Verhalten der Gäste – diese zeigten sich sehr einsichtig. So habe am Samstag die Gefahr bestanden, dass sich im Kursbecken zu viele Menschen aufhalten, woraufhin das Personal die Gäste zum kurzzeitigem Verlassen des Beckens aufgefordert habe. Das habe gut geklappt. Überhaupt, sagt Wasmuth, müssten die Mitarbeiter immer alles gut im Blick haben – mehr als 180 Menschen dürfen sich nicht gleichzeitig im Schwimmer-, Kurs- und Kinderbecken aufhalten. „Die Mitarbeiter, auch an der Kasse und in der Gastro, machen einen echt guten Job“, berichtet Wasmuth.

Apropos Kasse: Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen – rund 30 Prozent nutzten dafür die Luca-App, berichtet Wasmuth, der hier noch Potenzial sieht: „Ich denke, die App ist noch nicht so richtig im Bewusstsein.“ Zudem habe die Anmeldung mit der App mitunter auch noch nicht so richtig geklappt – sodass die Leute dann doch Stift und Papier nehmen mussten, um ihre Daten zu hinterlassen. Ins Grünstadter Bad darf jeder ohne Reservierung kommen, sollte es voll sein, wird dies auf der Internet- und Facebookseite der Einrichtung angezeigt. Wasmuth sagt drei Wochen nach der Wiedereröffnung mit einem Augenzwinkern: „Wir sind grundlegend zufrieden – bis auf das, dass wir das Wetter nicht im Griff haben.“