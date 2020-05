„Wir werden die Bäder in Hettenleidelheim und Altleiningen erst einmal nicht öffnen können“, sagte am Mittwochabend Steffen Blaga (CDU), Hettenleidelheimer Ortsbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), die die beiden Freibäder betreibt.

Bei einem informellen Treffen des Aufsichtsrats am Dienstagabend sei ein Termin Mitte Juni ins Auge gefasst worden. Das aktuelle Hygienekonzept des Landes für die Freibäder gelte bis 9. Juni, sobald das neue Konzept komme, werde man es sichten und überlegen, ob es umzusetzen sei. „Wir wollen schnellstmöglich öffnen“, versicherte Blaga, „aber nur unter einem vertretbaren Risiko“. Unter den derzeitigen Bedingungen sei das für die Betreiber nicht gegeben: „Im Moment können wir es keinem zumuten, die Verantwortung zu übernehmen.“

Abgesehen davon gehe er von einem viel höheren, unkalkulierbaren Defizit aus. Die Kommunen sollten soziale Verantwortung übernehmen, von allen gewünschte Infrastruktur zur Verfügung stellen, würden aber bei freiwilligen Leistungen wie dem Schwimmbadbetrieb alleingelassen. Für alle möglichen Sachen gebe es einen Rettungsschirm. Blaga wünscht sich den auch für die Bäder in öffentlicher Trägerschaft. Er regt deshalb an, dass sich deren Betreiber zusammentun und gemeinsam die Landesregierung auffordern, die Corona-bedingten Mehrkosten wenigstens zu 80 Prozent durch Zuschüsse auszugleichen.

Neuerungen bei den Eintrittskarten

Sobald die beiden Freibäder öffnen, wird es eine entscheidende Änderung bei den Eintrittskarten geben. Denn die Hygiene-Verordnung verlangt, dass von jedem Badbesucher die Daten erhoben werden, um im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Kontakte zurückverfolgen zu können. Außerdem darf nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern in die Bäder. Statt Dauerkarten und einzelnen Tagestickets gibt es einen perforierten Bogen mit 24 Coupons, die nicht verfallen, erläutert Blaga. Sie können bei der Verwaltung bestellt werden. Jeder Coupon hat eine Ziffern-Buchstabenkombination, auf der Rückseite muss der Badbesucher einwilligen, dass er die Datenschutzordnung anerkennt und sich an die Regeln hält. Im Bad selbst müssen keine personenbezogenen Daten erhoben werden, „der Kontakt ist nachvollziehbar, die Daten verlassen die Verwaltung nicht“, betont Blaga. Wer das Bad besucht, dessen Coupon wird auf einer Liste abgehakt. So behalte man auch den Überblick, dass die maximal zulässige Personenzahl nicht überschritten wird.

Wie auch immer: Es wird ein besonderes Schwimmbad-Jahr werden. „Schwimmen wird gehen, ein bisschen planschen auch. Aber Spaß, Spiel und ein bisschen Halligalli sind nicht möglich“, so Blaga.

Info

Das Freibad des Salinariums Bad Dürkheim ist seit Mittwoch geöffnet. Die Bäder in Worms, Frankenthal und Enkenbach-Alsenborn sind noch geschlossen.