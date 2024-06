Für den notorisch gewalttätigen Grünstadter geht es um viel: Weil er seine Mutter und seine Ex-Freundin gewürgt und gebissen haben soll, könnte er wegen Gefährlichkeit auf unbestimmte Zeit weggesperrt werden. Doch im Frankenthaler Prozess gegen den 43-Jährigen zeichnet sich ab, dass er glimpflicher davonkommt. Ein Problem in dem Verfahren: Die 25-jährige frühere Partnerin des Angeklagten ist verschollen und daher für eine Aussage nicht greifbar. In einem Hinterzimmer-Gespräch haben die Richter mit den übrigen Beteiligten nun ausgelotet, wie sie trotzdem zu einem Urteil kommen können. Was dabei herauskam, steht im ausführlichen Bericht.