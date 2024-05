Die Landesregierung ist offen für eine geschlechtsneutrale Bezeichnung des medizinischen Bereichs, der bisher Gynäkologie oder Frauenheilkunde heißt. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mainz signalisiert. Hintergrund: Das neue Selbstbestimmungsgesetz gibt jedem Menschen das Recht, selbst über sein Geschlecht zu entscheiden.

Personen mit Vaginal-Erkrankungen oder Schwangere etwa können sich daher auch als Männer oder geschlechtsneutrale Individuen verstehen und amtlich so eingetragen sein. Amtliche Stellen haben das dann zu respektieren. Betreut werden solche Menschen bislang aber trotzdem in Abteilungen für Frauenheilkunde.

Der Ministeriumssprecher sagt: Diese Fachrichtung sei aus historischen Gründen in ihrer Beschreibung und Definition noch von einer „binären Geschlechterdefinition geprägt“. Außerdem stehe der Begriff auch in Gesetzen und Vorschriften. Aber: „Wenn sich aus den Fachgesellschaften der Ärztinnen und Ärzte heraus ein neuer Begriff etablieren sollte, der allen Identitäten gerecht wird, so steht Rheinland-Pfalz dem offen gegenüber.“