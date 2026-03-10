Dass der Frauenchor so erfolgreich ist, verwundert kaum. Die Kreativität der Gruppe trifft einen Nerv.

Viele Chöre haben ein Überalterungsproblem: Der Nachwuchs fehlt. Gerade manchem Männergesangsverein droht die Auflösung. Und dann fällt der Blick nach Kirchheim, wo die Mitgliederzahl des Frauenchors Dreiklang so stark nach oben schnellt, dass die Hallen für Auftritte im Leiningerland zu klein werden. Wie geht das?

Kreative Wege helfen bei Wachstum

Genau genommen ist es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die durchaus Vorbildcharakter haben. Sie beruhen auf dem demokratischen Grundgedanken. Der Vorstand ist so organisiert, dass sich die Aufgaben auf viele Schultern verteilen, je nach Expertise. Die Entscheidung über die Musikstücke trifft auch die Gruppe – per Umfrage. Und über all dem steht das gemeinsame Interesse: Alle wollen Musik machen, das schweißt zusammen und schafft eine Gemeinschaft, die über die wöchentlichen Treffen hinausgeht und die so sehr strahlt, dass sogar Frauen aus anderen Orten dazu stoßen. Ob dieses vermeintliche Geheimrezept auch für andere Vereine funktioniert, sei mal dahin gestellt. Aber Dreiklang zeigt auf jeden Fall, dass es sich lohnt, kreative Wege einzuschlagen. Und davon könnten andere Vereine durchaus lernen.