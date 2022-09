Nadine May vom Beratungsdienst Geld und Haushalt bietet in der Region Kurse zum Thema Finanzen an. Was besonders Frauen beachten sollten, erklärt sie im Gespräch mit Vanessa Betz.

Frau May, das Thema Finanzen betrifft uns ja alle. Inwiefern müssen Frauen da dennoch „besonders“ drauf achten?

Frauen bekommen im Vergleich zu Männern für dieselbe Arbeit häufig weniger Geld oder üben schlechter bezahlte Berufe als Männer aus. Diese Einkommenslücke (Gender Pay Gap) ist in Deutschland deutlich höher als in den meisten EU-Ländern. Zusätzlich leisten Frauen mehr Fürsorge-Arbeit wie Kinderbetreuung, Hausarbeit oder Pflege. Aufgrund der Kindererziehungszeiten fallen sie länger im Job aus und kehren danach oft in Teilzeit zurück. Oftmals werden auch Eltern oder Schwiegereltern von Frauen gepflegt und nicht zuletzt steigen auch heute noch Frauen komplett aus dem Beruf aus, um dem Mann den Rücken frei zu halten. Aus diesen Gründen fällt es gerade Frauen bei der Altersvorsorge schwerer, eine ausreichende gesetzliche Rente oder eine zusätzliche private Vorsorge aufzubauen.

Was raten Sie also speziell Frauen in Bezug auf Finanzen?

Prinzipiell sollte sich jede Frau, sobald sie ein eigenes Einkommen hat, aktiv um ihre Finanzen kümmern. Das heißt im ersten Schritt, sich mit dem eigenen Budget, den kurz- und langfristigen Zielen und passenden Finanzprodukten auseinanderzusetzen. Außerdem heißt es, dranbleiben und die eigenen Finanzen einmal im Jahr zu überprüfen und eventuell an neue Lebensumstände anzupassen. Ändert sich zum Beispiel durch eine Babypause die eigene Einkommenssituation, empfehle ich, auch die langfristigen finanziellen Auswirkungen mit zu bedenken und gezielt Anpassungen vorzunehmen. Meist werden die Finanzthemen als unangenehm auf die lange Bank geschoben, aber es sollte zum Selbstverständnis gehören, hier das Steuer aktiv in die Hand zu nehmen.

Viele tun es scheinbar dennoch nicht. Was denken Sie: Interessieren sich Frauen zu wenig für Finanzen?

Ich habe bei meinen Vorträgen nicht die Erfahrung gemacht, dass Frauen weniger Interesse an Finanzthemen haben als Männer. Es mangelt eher an der Umsetzung, weil meist das Budget sehr knapp ist, zum Beispiel bei Alleinerziehenden oder weil es Vorbehalte gibt, den Partner bei diesem wichtigen Thema mit ins Boot zu holen. Gerade bei Müttern ist das Thema Zeit ein wichtiger Faktor. Wenn die Kinder klein sind, fehlt häufig der Freiraum, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Das Thema Finanzen wird schneller in die Zukunft verschoben.

Geht das weibliche Geschlecht also das Thema Finanzen generell anders an?

Frauen stellen ihre Bedürfnisse auch beim Thema Finanzen meist zurück. Sie unterschätzen den Wert ihrer unbezahlten Fürsorge-Arbeit und fordern auch meist keinen finanziellen Ausgleich von ihrem Partner oder denken über ihre eigene Absicherung nach. Dieses finanzielle Ungleichgewicht und diese zum Teil auch finanzielle Abhängigkeit werden für Frauen vor allem nach einer Trennung oder Scheidung spürbar.

Mit welchen Anliegen kommen die meisten zu Ihnen?

Oft ist es den Frauen bewusst, dass sie tätig werden müssen, beziehungsweise sie sehen ihre Versäumnisse in der Vergangenheit. Hier gilt es dann zu schauen, was mit den vorhandenen Mitteln und unter Berücksichtigung des Zeitaspekts noch möglich und sinnvoll ist. Anderen Frauen fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel, um überhaupt zu sparen. Viele scheuen sich auch, überhaupt eine Entscheidung darüber zu treffen, wie sie denn jetzt vorsorgen sollen. Das Wort Risiko und Schwankung wirkt auf manche so abschreckend, dass sie ihr eigentliches Anliegen nicht weiterverfolgen. Deshalb ist Finanzwissen so wichtig! Und gute Beratung auf Augenhöhe.

Wo finde ich denn eine solche Beratung?

Unterstützung bei Finanzentscheidungen erhält man bei Verbraucherberatungsstellen oder auch bei seiner Bank oder Sparkasse. Das eigene Know-how in Bezug auf Finanzen zu verbessern gelingt ebenfalls leicht mit dem kostenfreien, neutralen und werbefreien Angebot des Beratungsdienstes Geld und Haushalt. Mit Hilfe von Ratgebern, Vorträgen und Onlineplanern sowie mit aktuellen Informationen auf der Homepage www.geld-und-haushalt.de unterstützen wir private Haushalte beim persönlichen Finanzmanagement.

Die Vorträge von Geld und Haushalt beschäftigen sich allgemein mit Finanzen im Alltag. Was haben Sie denn für konkrete Tipps für Frauen?

1. Frauen sollten sich selbst um ihre Finanzen kümmern und das Heft nicht aus der Hand geben.

2. Der Aufbau einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge ist gerade für Frauen wichtig und sollte bereits mit dem ersten Gehalt starten.

3. Wenn Frauen unbezahlte „Fürsorge-Arbeit“ leisten, sollte auch der Partner als Ausgleich einen finanziellen Beitrag zur Altersvorsorge der Frau leisten.

4. Auch für nicht erwerbstätige Frauen ist eine Berufsunfähigkeitsabsicherung wichtig, denn wenn ihre Arbeit ausfällt, ist das Familienleben meist auch nicht mehr ohne Reduzierung der Arbeitszeit des Partners oder zusätzlicher kostenintensiver Hilfe möglich.

5. Finanzen im Griff – Leben im Griff!

Zur Person

Nadine May ist 47 Jahre alt und wohnt in Bad Kreuznach. Die Sparkassenbetriebswirtin arbeitet seit 13 Jahren als freie Referentin bei dem Vortragsservice von Geld und Haushalt und ist für die Region zuständig. Ihr Fokus liegt auf den Themen Budgetmanagement, Familienfinanzen und Vorsorge.

Der Beratungsdienst Geld und Haushalt ist eine Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, ihre Finanzkompetenz aufzubauen. Die Vorträge können bundesweit unter anderem von Vereinen, Bildungseinrichtungen und Schulen gebucht werden. Alle Angebote sind neutral, kostenlos und werbefrei. Mehr Informationen unter www.geld-und-haushalt.de