Eine Frau hat am Sonntagabend Einbrecher von einem Firmengelände in Grünstadt verjagt. Die Grünstadter Polizei nimmt an, dass diese zuvor über einen längeren Zeitraum auf dem Betriebsgelände zugange waren.

Wie die Polizei mitteilt, informierte der 58-jährige Geschädigte die Beamten am Sonntag gegen 19.30 Uhr, dass seine Frau gerade einen Einbrecher vom Firmengelände in der Benzstraße verjagt habe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass auf dem Gelände der Maschinenbau-Firma offenbar gleich mehrere Täter aktiv waren. Sie nutzten unter anderem einen Gabelstapler, um einen Container mit Metall zu befüllen und diesen für den Abtransport bereitzumachen. Der Wert liegt nach Angaben der Beamten bei mehreren Tausend Euro. „Offensichtlich wurden die Täter durch das Erscheinen der Ehefrau des Geschädigten bei ihrer Tatausübung gestört“, berichtet die Polizei. Die Täter konnten flüchteten, und auch eine Fahndung, bei der zusätzliche Polizisten aus Bad Dürkheim und von der Autobahnpolizei im Einsatz waren, verlief ohne Erfolg. Von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor: Er ist rund 1,75 Meter groß und von kräftige Statur. Bekleidet war er mit heller Jogginghose, Basecap und einem rotem Oberteil. Zum Fluchtfahrzeug liegen der Polizei keine Angaben vor. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Sonntag im Grünstadter Industriegebiet (Benzstraße/Industriestraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Grünstadt unter Telefon 06359/93120.