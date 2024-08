Bei einem Unfall in Grünstadt ist am späten Montagnachmittag eine 39-Jährige verletzt worden. Ihr Auto stieß laut Polizei mit dem Wagen eines 38-Jährigen zusammen, der von der Tiefenthaler Straße nach links in die Sausenheimer Straße abbiegen wollte und der Frau dabei die Vorfahrt nahm. Nach dem Zusammenprall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden, den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.