Beim Zusammenstoß zweier Autos in Grünstadt ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 61-Jähriger vom Leininger-Center-Parkplatz aus nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 59-Jährigen, der auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim fuhr. Die verletzte Frau saß als Beifahrerin in dessen Wagen. Den Gesamt-Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 10.000 Euro.