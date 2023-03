Leichte Verletzungen hat eine Frau am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Grünstadt erlitten. Laut Polizei war sie mit ihrem Wagen auf dem Südring von der Kirchheimer Straße kommend in Richtung Sausenheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Kreuzerweg kam ihr eine andere Autofahrerin in die Quere, die in Richtung Bordolloring wollte. Dabei ignorierte diese Frau die Vorfahrtsregeln, es kam zum Zusammenstoß. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 3700 Euro.