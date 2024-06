Bei einem Verkehrsunfall in Eisenberg wurde gegen Montagmittag eine Frau verletzt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei befuhr die Kerzenheimer Straße in Richtung Stadtausgang. Aus bislang ungeklärter Ursache rammte sie mehrere Fahrzeuge, fuhr zwei Gartenmauern um und kam schließlich an einem gemauerten Pfosten zum Stehen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Kerzenheimer Straße ist teilweise für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wir berichten weiter.