Mit leichten Verletzungen ist eine 64-jährige aus Norddeutschland bei einem Unfall auf der Straße zwischen Dirmstein und Gerolsheim davongekommen. Wie die Polizei Grünstadt mitteilt, war die Frau am Freitag gegen 14 Uhr mit ihrem Wagen unterwegs, als sie in einer Kurve aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und mit ihrem Auto im Feld landete. Weil die Beamten zuerst annahmen, dass die Frau in ihrem Auto eingeklemmt war, rückte neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr aus. Ein Hubschrauber wurden ebenfalls hinzugerufen. Vor Ort gab es dann Entwarnung: Lediglich die Türen des total beschädigten Wagens konnten nicht mehr geöffnet werden. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war laut Polizei mit 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen aus dem Gebiet der Verbandsgemeinde vor Ort.